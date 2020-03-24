Коронавирус в Ставрополе, новости на 24 марта 2020 года: в крае выросло число самоизолированных

Коронавирус в Ставрополе, новости на 24 марта 2020 года: число самоизолированных в крае возросло до 527 человек (ранее сообщали о более 350 случаев).

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава Ставрополья, 18 из них были госпитализировали с признаками ОРВИ, но COVID-19 тест не показал. За все время в крае провели больше 1,5 тысячи тестов – результаты отрицательные.

Пациент Краевой клинической инфекционной больницы Игорь Андрианов рассказал 24 марта, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат. Но вместе с другими больными он будет оставаться на карантине в палате, потому что последний контакт с Санниковой у пациентов и медперсонала был 18 марта. А значит, 14-дневная изоляция ведет отчет именно с этого дня.

Он же поделился новостью от врачей о первых жалобах Ирины Санниковой до госпитализации:

- Ирина Викторовна Санникова все таки была в нашем отделении лично в день госпитализации, обратившись к коллегам во взрослое отделение за оперативной помощью, подозревая у себя "резкое повышение артериального давления". В результате этого обследования коллеги и заподозрили у неё короновирсную инфекцию и именно по этой причине все здание оказалось "заражёно", контакты у неё были здесь многочисленные, в том числе и на втором этаже, - рассказывает Андрианов. - рассказывает больной из «инфекционки».

Коронавирус в Ставрополе на 24 марта: на главного инфекциониста края завели уголовное дело 00:00 00:00

Пока главврач больницы Александр Боблов на самоизоляции, исполняющая его служебные обязанности врач Наталья Яценко отказалась что-либо комментировать.

«Нулевой пациент» Ирина Санникова находится по-прежнему в состоянии средней тяжести. Заразившиеся от нее 11 пациентов – в удовлетворительном. Их повторные тесты на COVID-19 из Новосибирска еще не пришли.

Напомним, что на Санникову завели уголовное дело по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». А также она больше не является главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края.

КСТАТИ

С 18 марта введен новый порядок обязательной самоизоляции всех, кто возвращается в Россию из-за границы. Он утвержден Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 7. Уточняется, что если карантин в домашних условиях не возможен, то организуется наблюдение в обсервации.

Жители Ставрополья обязаны сообщить о своем прибытии на горячую линию по коронавирусу: 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74, 8-800-1000-738.

Если после приезда из-за границы или контакта с теми, кто вернулся, ухудшается самочувствие или появляются признаки ОРВИ, надо немедленно вызывать на дом врача. Ходить самостоятельно в поликлинику нельзя! Медики сами доставят пациента в медучреждение и обследуют на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, в связи с новым Постановлением изменяется и порядок выдачи листков нетрудоспособности. Основанием для его предоставления являются регистрация через горячую линию как прибывших, отметка о пересечении границы и другие подтверждающие документы.

СПРАВКА

Самоизоляция – это размещение лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, в их жилье с обязательным исключением контакта с семьей и другими людьми. Только если путешествие было совместным, допускается изоляция нескольких человек в одной квартире. Домашних питомцев на это время специалисты Роспотребнадзора советуют отдать родственникам или друзьям. Длится самоизоляция 14 дней. На этот период запрещается даже ненадолго покидать жилье. Еду и необходимые продукты могут доставлять родные, курьеры, волонтеры (без личного контакта). За нарушение правил самоизолированного из квартиры переселяют в изолятор.