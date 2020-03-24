2020-03-24T12:48:31+03:00
Спорт

UFC сделал странное заявление о проведении боя Нурмагомедов — Фергюсон

Президент промоушена Дэйна Уайт отказался называть место проведения турнира
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: ufc.comФото: ufc.com
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UFC сделал крайне противоречивое заявление о судьбе боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что арена для проведения турнира UFC 249 найдена, однако, вопреки всем традициям, решил не сообщать даже страну, где пройдёт мероприятие.

— Мы уже определились с местом проведения боя, я знаю где это произойдёт. Но там не будет никаких фанатов и зрителей, поэтому я пока не готов сообщить подробности. Всё пройдёт при пустых трибунах, это будет закрытое мероприятие, — заявил президент промоушена.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: почему это бой года и кто победит?

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Напомним, что бой был перенесён из-за карантина, введённого в Нью-Йорке. Потеряв надежды на «Barclays Center», руководство UFC решило провести турнир в Лас-Вегасе. Но Атлетическая комиссия штата Невада тут же отреагировала, запретив все спортивные мероприятия. Зазвучали предположения, что UFC 249 придётся провести вне США, в Дубае. Но удалось ли промоушену договориться с шейхами, остаётся загадкой.

Напомним, что это уже пятая попытка провести бой Нурмагомедов — Фергюсон. Четыре предыдущих закончились провалом — помешали травмы и болезни спортсменов. Дэйна Уайт даже назвал поединок проклятым. Теперь в планы UFC вмешалась пандемия коронавируса.

Однако президент UFC твёрдо стоит на своём. Бой непременно должен быть проведён 18 апреля, ведь многомиллионные контракты на право трансляции уже заключены. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон будут биться за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

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Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, когда и как состоится его бой с Тони Фергюсоном. Дагестанец отметил, что он полностью согласен с руководством UFC в том, что пандемия коронавируса — не повод лишать людей зрелища. Поэтому перенесённый поединок состоится 18 апреля (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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