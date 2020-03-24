2020-03-24T15:16:41+03:00
Общество

На Ставрополье в аэропортах температуру тела измеряют незаметно

Тепловизоры установили еще в 2015 году
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Андрей АБРАМОВ
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Тепловизоры действуют во всех международных аэропортах Ставропольского края и других регионов России. Их работа настроена таким образом, чтобы каждый пассажир прошел санитарный контроль незаметно. Об этом рассказала главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Комсомольской правды".

Как она пояснила, с 2015 года в каждом международном аэропорту над потолком установили тепловизионное устройство. Тогда это сделали в связи с лихорадкой Эбола.

- Каждый спускающийся с борта самолета и прилетевший из другой страны обязательно подвергается такому виду термометрии, - сказала Попова "Комсомольской правде".

На втором этапе к прилетевшему подходит специалист и меряет температуру. Это происходит в самолете или ближе к выходу из здания аэропорта.

По словам Поповой, сейчас отменены все международные железнодорожные и автомобильные рейсы. Авиасообщение частично ограничено: оно работает по принципу "из столицы в столицу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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