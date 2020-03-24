«Мне нужен такой, как он»: Емельяненко рассказал о строгости и боях с Кадыровым

О строгости Рамзана Кадырова ходят легенды — политик всегда отличался смелостью и решительностью в своих действиях. Оказалось, что и за пределами своей резиденции глава Чечни очень строгий и серьёзный человек. И это существенно помогает его старому другу, Александру Емельяненко, для которого Кадыров буквально стал тренером и спарринг-партнёром. Подробнее о боях с Кадыровым боец MMA рассказал в интервью YouTube-блогеру.

— И спаррингует, и физподготовку, и «круговые» Рамзан мне придумывает, — рассказывает Емельяненко. — В то время, когда мне уже хочется постоять, отдохнуть, отдышаться, он меня заставляет ещё что-то делать, говорит «давай-давай, упал, отжался». Приходится дальше работать, куда деваться? Мне нужен такой как он в спортзале. Научить меня уже ничему не научишь. Какие-то хитрости, защиты, разве что — технические моменты. Но вот именно чтобы заставлять, подгонять — это важно.

Кадры боя Кадыров - Емельяненко.Видео: пресс-служба главы Чеченской Республики

Емельяненко действительно считает высокопоставленного друга своим тренером. И не исключает, что он мог бы появиться в его углу во время боя.

— Это уже не ко мне вопрос. Задавайте ему. Возможно, конечно. Но я думаю, что есть специальные люди. Я же не могу вывести больше дозволенного мне количества людей. И мы всё-таки будем придерживаться регламента, думаю, — говорит спортсмен.

Кроме того, Емельяненко наконец ответил на вопрос о поединке между ним и Кадыровым. По словам бойца, такие встречи происходят в зале чуть ли не каждый день. Политик совершенно серьёзно участвует в спаррингах. Но вот видео таких боёв Александр публиковать отказался.

Кадр из спарринга Емельяненко и КадыроваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Бой? Мы постоянно боксируем, работаем в зале. Просто я не выкладываю [видео спаррингов], потому что по ним соперники меня изучают. Сильные и слабые стороны. Но могу сказать, что у него очень хороший уровень подготовки, очень крепкий, очень физически развитый. Я был удивлён, выйдя впервые с ним на ринг, — резюмировал Емельяненко.

Напомним, что бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов перенесён на июль из-за коронавируса. Но российский боец не собирается останавливаться и ищет себе нового сопреника.

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