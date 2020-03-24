2020-03-24T18:04:02+03:00
Коронавирус Covid-19

«Умудрились нарушить карантин»: Кадыров рассказал о первом больном коронавирусом в Чечне

Глава Чечни настаивает, что в распространении вируса виноваты безответственные граждане
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Рамзан Кадыров рассказал о первом заражённом коронавирусом в ЧечнеРамзан Кадыров рассказал о первом заражённом коронавирусом в ЧечнеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появление первого подтверждённого случая заражения коронавирусом на территории республики. Политик подчеркнул, что только личная безответственность может стать причиной распространения инфекции.

— Больной приехал из-за рубежа. Приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактировать. Отмечу, что основные проблемы связаны с теми, кто вернулся из-за рубежа, но своевременно не поставил в известность соответствующие службы. Более того, в аэропорту и на вокзале организованы все необходимые мероприятия, но некоторые умудрились нарушить карантин, — пишет чеченский лидер в соцсетях.

Кадыров подчёркивает: весь комплекс необходимых мер принят к использованию. Самые строгие ограничения в стране решил использовать именно глава Чечни.

— Ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, кафе, развлекательных центров. В регионе не проводятся спортивные и зрелищные мероприятия, отменены концерты, спектакли. Населению предложено соблюдать меры карантина и самоизоляции, — пишет политик.

Вместе с тем, власти позаботились и о пожилых чеченцах. Жителям организована доставка продуктов, закрытые для посещения кафе и рестораны готовы осуществлять доставку.

— Уверен, что в борьбе с распространением коронавируса самое главное — самодисциплина, соблюдение всеми и каждым рекомендаций врачей и принятых властями решений, — резюмировал политик.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Коронавирус в Чечне: подтверждён первый случай заражения

Коронавирус в Чечне: у первого пациента подтверждён диагноз. Об этом сообщает официальный портал статистике по COVID-19 в России сторкоронавирус.рф. Кроме того, по данным на утро 24 февраля 2020 года, ещё два человека находятся под подозрением — у них экспресс-тесты дали положительный, но не окончательный результат, и ещё более 360 пациентов находятся на самоизоляции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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