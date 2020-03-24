Мэр Ессентуков самоизолировался после прилета из-за границы

Мэр города-курорта опубликовал в своем Инстаграме видео, в котором рассказал о своем пребывании за границей.

Коронавирус в Ставрополе на 24 марта: на главного инфекциониста края завели уголовное дело 00:00 00:00

- В последние дни в социальных сетях и СМИ активно обсуждается мое отсутствие, то, что я нахожусь в Европе, не могу вернуться в Россию. Так вот, я хочу опровергнуть эту информацию. Я в Ессентуках. Да, действительно, недавно я был в поездке за границей, отмечал свой юбилей. Но это была одна из тех стран, где не наблюдается вирусоопасная обстановка, - обратился чиновник к жителям региона.

Александр Некристов добавил, что сейчас находится дома в Ессентуках. Чиновник сдал все необходимые тесты.

- Тест отрицательный. Чтобы исключить любые риски, я должен подвергнуть себя самоизоляции. Но это не мешает мне удаленно работать. Я постоянно на связи со своими заместителями и контролирую ситуацию в городе, - сообщил Некристов.

Напомним, на 24 марта в крае на самоизоляции находятся 527 человек, тесты сдали 1500. Это те, кто прилетел из-за границы, из регионов с большим заражением COVID-19, а также контактировавшие с Ириной Санниковой - "нулевым пациентом" и главным инфекционистом региона, которая скрыла свою поездку в Испанию в разгар эпидемии и, вернувшись в Ставрополь, заразила 11 человек.

Мэр Ессентуков - о своей самоизоляции после заграницы.

Все 11 пациентов с подозрением на этот диагноз остаются лежать в закрытых боксах инфекционной больницы. Об этом сообщила замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая. Результаты их анализов из лаборатории «Вектор» пока не пришли.

Сама Санникова находится в закрытом боксе в инфекционной больнице. Ее состояние удовлетворительное. Против врача возбуждены уголовные дела о халатности и сокрытии информации, представляющей опасность для окружающих. Санникова уже уволена из минздрава с должности главного инфекциониста.

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