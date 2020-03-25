2020-03-25T20:20:45+03:00
Общество

"Только четыре цифры": пятигорчанин стал миллионером, раскрыв тайну многих лотерей

Мужчина выиграл 4,6 миллиона рублей
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Житель Пятигорска, личность которого пока держат в секрете, стал лотерейным миллионером. Мужчина раскрыл цифровую тайну многих лотерей и заработал на своем знании 4,6 миллиона рублей в розыгрыше "Столото". Залог успеха был прост: он использовал в своем билете одни и те же числа, среди которых 1, 2, 3 и 4. И только сомнение помешало ему выиграть больше.

Так, в первом поле билета мужчина указал такую комбинацию "11, 22, 33, 31 и 24". Во втором ему нужно было указать похожее число - 3, но он побоялся проиграть. И действительно, секрет можно объяснить тем, что цифры часто выпадают в лотерейных билетах.

Что указал мужчина вместо тройки - пока не известно. В скором времени он приедет за выигрышем и поделится секретом с представителями "Столото".

Отметим, что на сегодняшний день это самая крупная на Северном Кавказе победа в лотерее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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