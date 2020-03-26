2020-03-26T13:24:51+03:00
Общество

Горнолыжные курорты Северного Кавказа закрываются на карантин

Из-за распространения коронавируса ведущие места отдыха в регионе прекращают принимать туристов [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Федор СветловФото: Федор Светлов
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С 28 марта по 6 апреля закрываются горнолыжные курорты Северного Кавказа «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус». Решение было принято после выступления президента Владимира Путина 25 марта в связи с пандемией COVID-19. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в компании АО «КСК»:

- Здоровье и безопасность людей — приоритет руководства страны и наш в том числе. Мы решили приостановить работу наших курортов, чтобы избежать распространения инфекции. Все это время компания принимала все необходимые меры, чтобы обезопасить гостей, — прокомментировал гендиректор Курортов Северного Кавказа Хасан Тимижев.

Туристам, запланировавшим на это время отдых, обещают вернут стоимость ски-пассов. Подробнее информацию расскажут на горячей линии: 8-800-100-555-9.

Также 28 марта завершается официальный горнолыжный сезон во всём Приэльбрусье, на склонах Эльбруса и Чегета.

Коронавирус на Ставрополье на 26 марта: в преддверии каникул

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Отметим, что в настоящий момент в России зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. На 26 марта число заболевших COVID-19 в СКФО выросло до 10. На Ставрополье прибавилось еще 3 случая – теперь в крае 5 пациентов с коронавирусной инфекцией. В Кабардино-Балкарии с 25 марта число заболевших не изменилось. В республиканском госпитале на базе Центра борьбы и профилактики со СПИДом и инфекционными заболеваниями под наблюдением врачей находятся 4 пациента с COVID-19. В Чечне зарегистрирован только один больной короновирусной инфекцией. В других республиках случаев заражения не выявлено.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин распорядился сделать следующую неделю нерабочей в связи с пандемией COVID-19 и рекомендовал жителям не посещать заведения с массовым скоплением людей, а лучше - оставаться дома. Транспорт и госорганы продолжат функционировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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