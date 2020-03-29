Коронавирус в Ставрополе, новости на 29 марта 2020 года: в крае провели 7694 экспресс-теста

Коронавирус в Ставрополе, новости на 29 марта 2020 года: по данным Минздрава края, на сегодняшнее утро нет новых заражений коронавирусом. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что лабораторно подтверждён диагноз у пяти человек.

Самоизоляцию на дому соблюдают 1782 человека, 74 пребывают на карантине в инфекционных стационарах. Снято с медицинского наблюдения 826 человек.

Для медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в медучреждениях края функционируют 1358 инфекционных коек. При необходимости увеличения их числа будут перепрофилированы дополнительно более 1300 коек в 12 медучреждениях.

На сегодняшний день в пяти лабораториях при государственных учреждениях здравоохранения делают анализ биоматериалов на коронавирус по показаниям. Всего проведено 7694 экспресс-теста.

Напомним, что в Ставропольском крае 28 марта был выявлен еще один человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, человек побывал за границей.

- Человек был в зарубежной поездке. Прилетел в Москву. Оттуда добирался до Ставрополя на машине. По пути почувствовал себя плохо, и вернувшись, сразу обратился за медицинской помощью, - сообщил Владимир Владимиров.

Сейчас пациент изолирован в отдельном боксе и находится под наблюдением врачей. Его анализы направлены для перепроверки в новосибирский центр вирусологии «Вектор».

С 28 марта до 6 апреля в регионе прекращают работу салоны красоты, косметические и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, аквапарки и иных физкультурно-спортивные объекты и т.д.

МФЦ переходят на дистанционное обслуживание или оказывают услуги по предварительной записи. Стоматологии временно лечат зубы только в случае экстренной или неотложной форме.

Для тех, кто свои интересы ставит выше безопасности и здоровья людей, предусмотрены серьезные штрафные санкции. Вместе с тем, бизнес сегодня не дает повода воспользоваться этими мерами.

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