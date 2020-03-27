2020-03-27T17:35:58+03:00
Общество

Закрытие курортов «Архыз» и «Эльбрус» из-за коронавируса: почему закрыли и когда откроют

О закрытии курортов из-за коронавируса объявили 26 марта
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: архив-"КП"Фото: архив-"КП"
Изменить размер текста:

Закрытие курортов «Архыз» и «Эльбрус» из-за коронавируса: почему закрыли и когда откроют.

Как узнала «КП-Северный Кавказ», с 28 марта по 6 апреля закрывается сезон катания на всех курортах Северного Кавказа. Решение приняли 26 марта после подписания президентом России указа № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Днем ранее Владимир Путин ввел ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 и призвал население по возможности не покидать дом.

Как уточнили в компании «Курорты Северного Кавказа», всем, кто купили ски-пассы, деньги вернут. А подробнее обо всем расскажут по телефону горячей линии: 8-800-100-555-9. Звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.

Уже 28 и 29 марта закрываются канатные дороги на склонах Эльбруса и Чегета. С 30 марта по 3 апреля не будут работать все канатные дороги Приэльбрусья. Уточняют, что 4 и 5 апреля там пройдут плановые регламентные работы, из-за чего ни подъем, ни спуск осуществляться не будут.

- В дальнейшем работа канатных дорог будет осуществляться в зависимости от ситуации, о чем будет сообщено дополнительно, - рассказали «КП-Северный Кавказ» представители курорта «Эльбрус». - Также завершается работа учебного склона «Саби Парк» на поляне Азау и работа проката «Эльбрус Адвентур».

Туристов убедительно просят воздержаться от поездок в горы Северного Кавказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье из-за коронавируса перенесли ЕГЭ
Глава Ставропольского края присоединился к модному флешмобу
На Ставрополье ожидается резкое похолодание до минус пяти
В Ставрополе оставят работать кафе с едой на вынос и доставкой
На Ставрополье поймали пьяного водителя такси
В Ставропольском крае могут снизить цены на интернет
Глава Ставрополя рассказал о работе садиков и МФЦ на карантине
ВТБ Пенсионный фонд досрочно выплатит пенсии своим клиентам
На Ставрополье подешевели мясо баранины и подсолнечное масло
"Собакам нечего есть!": в Ставрополе приют для животных терпит бедствие из-за коронавируса
В Ставрополе 28 марта развернется ярмарка выходного дня
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного срочного вклада «Высота»
На Ставрополье из-за контрафактного вентиля на теплоэлектростанции погиб рабочий
В Ставрополе впервые выполнили операцию в очках дополнительной реальности
Аэропорт Грозного прекратил принимать туристов из-за коронавируса