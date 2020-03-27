Закрытие курортов «Архыз» и «Эльбрус» из-за коронавируса: почему закрыли и когда откроют.

Как узнала «КП-Северный Кавказ», с 28 марта по 6 апреля закрывается сезон катания на всех курортах Северного Кавказа. Решение приняли 26 марта после подписания президентом России указа № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Днем ранее Владимир Путин ввел ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 и призвал население по возможности не покидать дом.

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Уже 28 и 29 марта закрываются канатные дороги на склонах Эльбруса и Чегета. С 30 марта по 3 апреля не будут работать все канатные дороги Приэльбрусья. Уточняют, что 4 и 5 апреля там пройдут плановые регламентные работы, из-за чего ни подъем, ни спуск осуществляться не будут.

- В дальнейшем работа канатных дорог будет осуществляться в зависимости от ситуации, о чем будет сообщено дополнительно, - рассказали «КП-Северный Кавказ» представители курорта «Эльбрус». - Также завершается работа учебного склона «Саби Парк» на поляне Азау и работа проката «Эльбрус Адвентур».

Туристов убедительно просят воздержаться от поездок в горы Северного Кавказа.