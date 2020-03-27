Улучшилось самочувствие «доктора-зло» Санниковой, заразившей людей коронавирусом

«Нулевой пациент» с COVID-19 на Ставрополье Ирина Санникова с двусторонней пневмонией стала чувствовать себя намного лучше. Об этом 27 марта рассказала заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая.

- Ее состояние значительно улучшилось, - заявила журналистам замминистра.

Еще четверо больных с подтвержденным диагнозом – в стабильном состоянии. В лечении они не нуждаются, но остаются в изоляции в детском корпусе Краевой клинической инфекционной больницы, переоборудованном в госпиталь. Трое из них подцепили заразу от Санниковой, которую со скандалом лишили должности главного инфекциониста края.

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Врач без предупреждения руководства слетала на выходные (6 – 9 марта) в охваченный эпидемией Мадрид (Испания). По возвращению в Ставрополь не самоизолировалась, а вышла на работу. В звании профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета Санникова вела пары у студентов. А как главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого Минздрава проводила мероприятия и совещания. Только 17 числа – через неделю после прилета, она пошла обследоваться. Экспресс-тест выдал положительный результат. Позже его подтвердил тест от специалистов клиники «Вектор» в Новосибирске.

С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали 11 человек из ее окружения. Повторное обследование 10 пациентов выявило вирус только у одного. Губернатор объяснил: «Экспресс-тестирование может «отозваться» не только на коронавирус, но и на признаки присутствия других, «привычных» вирусных заболеваний»

И тем не менее за проявленную халатность и сокрытие сведений об обстоятельствах, угрожающих жизни людей, на Санникову завели уголовное дело.

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Кстати, в связи с указом № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» на Ставрополье с 28 марта по 6 апреля закрываются все рестораны, кафе, фитнес-залы, клубы, торговые центры, рынки и магазины (за исключением продуктовых). Работают соцучреждения, госорганы, аптеки и транспорт. Губернатор Ставрополья настоятельно рекомендует населению оставаться дома в это дни и не выходить на улицу без особой надобности.

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