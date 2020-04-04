Волонтеры в Ставрополе в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

Волонтеры в Ставрополе в период коронавируса особенно востребованы. Усилиями дружной команды общественников пенсионеры и маломобильные граждане не остаются один на один в самоизоляции, а получают продукты, лекарства, важные непродовольственные товары, находясь дома в безопасности.

Попасть в команду может каждый. Надо лишь позвонить в Ставропольское отделение ОНФ (Общероссийский народный фронт) по номеру 7 (8652) 99-21-31 и получить инструкцию на дальнейшее участие. Некоммерческим организациям, желающим включиться в работу по кризисным ситуациям в крае и помогать в профилактике и поддержке земляков в режиме карантина, надо звонить напрямую замруководителя Департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Дарье Ермаковой по телефону +7 (912) 994-94-10 (контакт также доступен в WhatsApp).

Еще можно записаться в волонтеры через федеральный сайт мывместе2020.рф, где после регистрации идет обучение в режиме онлайн, а после отправляют помогать нуждающимся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Доставка бесплатных лекарств в Ставрополе в период самоизоляции: как оформить заказ

Доставка бесплатных лекарств в Ставрополе в период самоизоляции осуществляется несколькими способами (подробнее)