2020-04-04T15:20:14+03:00
Общество

Волонтеры в Ставрополе в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

Волонтеры в Ставрополе в период коронавируса помогают населению получить самое необходимое, оставаясь дома
Евгения СОКОРЕВА
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Волонтером стать очень простоВолонтером стать очень простоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Волонтеры в Ставрополе в период коронавируса особенно востребованы. Усилиями дружной команды общественников пенсионеры и маломобильные граждане не остаются один на один в самоизоляции, а получают продукты, лекарства, важные непродовольственные товары, находясь дома в безопасности.

Попасть в команду может каждый. Надо лишь позвонить в Ставропольское отделение ОНФ (Общероссийский народный фронт) по номеру 7 (8652) 99-21-31 и получить инструкцию на дальнейшее участие. Некоммерческим организациям, желающим включиться в работу по кризисным ситуациям в крае и помогать в профилактике и поддержке земляков в режиме карантина, надо звонить напрямую замруководителя Департамента развития общественных инициатив Исполкома ОНФ Дарье Ермаковой по телефону +7 (912) 994-94-10 (контакт также доступен в WhatsApp).

Еще можно записаться в волонтеры через федеральный сайт мывместе2020.рф, где после регистрации идет обучение в режиме онлайн, а после отправляют помогать нуждающимся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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