Медицинские маски в аптеках Ставрополя: где можно найти и что делать, если нет в продаже

Медицинские маски в аптеках Ставрополя найти практически невозможно. В конце марта заместитель министра здравоохранения Ольга Дроздецкая объяснила сложившийся дефицит преждевременной и необоснованной скупкой средств защиты:

- С 1 января в аптеках края реализовано 3 млн одноразовых масок. Это без остатка масок в лечебно-профилактических заведениях. Недостаток есть. Вопрос решается, - заявила Дроздецкая.

Проблема с отсутствием масок в продаже до сих пор решается властями. В планах открыть собственное производство на базе швейных предприятий на территории региона. Пока же с нехваткой борются локально - маски шьют вручную. В Краевой клинической больнице Ставрополя производство наладили сами же медики - тем самым обеспечивают индивидуальными средствами защиты весь персонал. В Красногвардейском районе подключились к работе волонтеры-медики, которые тоже на швейных машинках изготавливают маски персоналу районной больницы. И так сейчас организованна работа всех учреждений здравоохранения края. Государственные ведомства Ставрополья, которые на время обязательной самоизоляции не закрылись на карантин, получают средства защиты за счет государства. Это, например, сотрудники полиции, МЧС, социальных служб.

Но что делать остальным? Брать марлю и следовать примеру волонтеров! В Минздраве Ставрополья подчеркивают, что самодельная марлевая повязка прослужит около 2-3 часов, а затем ее можно просто замочить в дезинфицирующем средстве, постирать, прогладить утюгом с паром и снова надевать. Это лучше, чем бегать каждый день за пачками одноразовых медицинских масок в аптеку.

- Однако важно помнить, что надевать маску дома не нужно, если нет контакта с заболевшим человеком, - отмечают в министерстве здравоохранения СК.