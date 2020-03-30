Коронавирус в Ставрополе, новости на 30 марта 2020 года: губернатор сообщил новые данные по заболевшим

Коронавирус в Ставрополе, новости на 30 марта 2020 года: в Ставропольском крае подтвердили шестой случай заражения коронавирусом. Еще шесть человек с подозрением. Выздоровевших пациентов Краевой инфекционной больницы с коронавирусом пока нет. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края в своем Instagram-аккаунте.

- К сожалению, у нас в крае за сутки выявлено шесть подозрений на заболевание и одно подтверждение, - написал Владимиров.

Коронавирус на Ставрополье на 30 марта: новый заболевший и шестеро с подозрением 00:00 00:00

Согласно словам губернатора, в регионе зафиксировали пять подтвержденных случаев из Ставрополя и еще один из Невинномысска. Как стало известно, шестой пациент с COVID-2019 контактировал с первой заболевшей - Ириной Санниковой. Его поместили в Краевую инфекционную больницу.

Еще шесть проб жителей Ставрополья увезли на подтверждение. Сейчас в крае шесть человек с подозрением на коронавирус: по одному из Ставрополя и Пятигорска, четыре из Невинномысска.

- Все они продолжают находиться в лечебных учреждениях края, в изолированных боксах. Заболевание у большинства пациентов протекает практически без симптомов, - уверяет Владимиров.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

По состоянию на 30 марта в крае на коронавирус исследовали 8500 проб. За 29 марта было проведено 662 экспресс-теста. Под медицинским наблюдением находятся 1855 человек, среди которых - 1777 самоизолировались. "Отбыл срок" 921 человек.

Как отмечают в пресс-службе губернатора, сейчас функционируют 1358 инфекционных и 46 реанимационных коек. Министерство здравоохранение за счет резервного фонда закупит 123 аппарата ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Для врачей приобретут средства индивидуальной защиты.

Глава Ставрополя призывает горожан оставаться дома.

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