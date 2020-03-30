Инцидент произошёл на одной из дорог в Москве. Там среди многочисленных машин местные жители заметили легковушку с надписью на кузове: «Отдел по борьбе с короновирусом».

За рулём «отважного автомобиля» с региональным номером «05» был 25-летний водитель. Видео и фото этой легковушки попали в сеть.

Сотрудники московской Госавтоинспекции установили, что световые приборы и светопропускаемость стёкол машины не соответствовали установленным требованиям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/769573" frameborder="0"></iframe> Полиция остановила в Москве посаженную Priora из «отдела по борьбе с короновирусом».

Позже автоинспекторы остановили легковушку на Есенинском бульваре Москвы. Молодой владелец предъявил водительское удостоверение. Оно числилось как утраченное. И в присутствии понятых этот документ у водителя изъяли. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Москве задержали дагестанскую "Приору" из отдела по борьбе с коронавирусом.

После всех проверок против 25-летнего «борца с коронавирусом» составили семь постановлений об административных правонарушениях. А пафосные наклейки с кузова легковушки парень снял, пока правоохранители составляли протокол.

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