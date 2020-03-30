Что делать, когда салоны связи закрыты

Сюда же относятся и салоны всех операторов связи. Людям рекомендовано не выходить из дома. Однако форс-мажоры бывают разного характера, и как в этой ситуации действовать?

Директор МТС в Ставропольском крае Александр Сивакозов ответил на вопросы читателей «КП», как быть, когда закрыты салоны.

- Моей бабушке нужен телефон. Как я могу купить его, но чтоб доставку оформили ей на дом?

- Сейчас это можно сделать только дистанционно. Вы можете сами выбрать телефон в интернет-магазине МТС. Потом оплатите картой и в заказе на доставку укажите адрес бабушки. В заказе лучше написать свой номер телефона, потому что после оформления заказа с вами свяжется сотрудник МТС и уточнит детали. И позаботьтесь заранее, чтобы оформить ей автоплатеж на услуги связи.

- А если перестанет работать сим-карта? Где ее можно будет поменять?

- Это тоже через сайт. Обычно по Ставрополю мы доставляем собственными курьерами, по краю – через Почту России. Сейчас, в условиях, когда Почта России тоже закрыта, сроки доставки могут быть больше. Прошу отнестись с пониманием. В любом случае, заявку надо оставить, а мы приложим все усилия, чтобы ее исполнить быстро.

- А если мне непонятно, куда расходуются деньги. Обычно я прихожу разбираться в салон МТС. Как быть сейчас?

- И сейчас, и вообще на будущее: с такими вопросами совсем не обязательно идти в салон. Всем нашим пользователям я рекомендую скачать приложение «Мой МТС». Вы будете сами себе call-центр и консультант по связи. При этом можно контролировать не только свои расходы и услуги, но и ваших детей, пожилых родителей. Здесь собрана вся исчерпывающая информация. Например, о балансе, действующем вашем тарифе.

Там же можно отследить, сколько и на какие ресурсы вы тратите денег. Все разделы имеют соответствующие интересу названия. То есть, если вам нужны услуги, просто «кликайте» на раздел «Услуги», и там будет информация, какие сервисы вы подключили. Если какая-то из них вам больше не нужна, нажмите переключатель напротив нее. Все очень просто. Главное, дождитесь SMS с информацией о том, что услуга подключена или отключена.

- А если нужно срочно пополнить баланс?

- Это можно также сделать через «Мой МТС». Там же можно настроить автоплатеж, чтобы не думать каждый месяц о пополнении счета. Либо на сайте МТС через личный кабинет. Или в мобильном приложении вашего банка.

- А если появятся вопросы по работе телевидения или проводного интернета?

- Все вопросы по услугам фиксированной связи также можно решить через приложение «Мой МТС». Все сотрудники технических служб МТС сейчас работают в усиленном режиме. В их задачи входит выполнение заявок по подключению новых абонентов и проведение работ на сети при необходимости. Также оставить заявку на подключение услуг фиксированной связи, домашнего интернета и ЦТВ можно по номеру 8 800 250-89-02. Сегодня мы особенно заботимся о безопасности наших клиентов, а также и наших сотрудников, которых снабдили необходимыми средствами защиты, проинструктировали и провели тренинги, регулярно проводим предписанные мероприятия по дезинфекции. Мы делаем всё возможное, чтобы вам было безопасно и удобно вместе с МТС!

- Не все клиенты могут пользоваться приложением или оставлять заявки в интернете. Например, сегодня самая уязвимая категория – пожилые люди. Что им делать, если им что-то непонятно – по работе телефона, телевидения?

- Самый простой и доступный способ – позвонить на номер 0890 бесплатно с мобильного телефона. Думаю, что в этом точно родственники или соседи смогут помочь. Уже неделю мы не отключаем, например, телевидение и фиксированный интернет при нулевом балансе. Ну а услуги мобильной связи можно оплачивать через автоплатеж.

- Когда будут открыты салоны?

- На этот вопрос вам сегодня не сможет ответить никто. Считаю, что самое главное сейчас - сохранить здоровье: свое и окружающих вас людей. Это в наших силах и давайте относиться к временным затруднениям в виде закрытий привычных мест посещения с пониманием. Уделите внимание собственному развитию во время карантина, общению с детьми, а также посмотрите вокруг – возможно, рядом есть люди, нуждающиеся в помощи. Помогайте им по мере сил.