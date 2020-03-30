Коронавирус в Ингушетии: зафиксирован первый пациент с положительным тестом

Коронавирус в Ингушетии: глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил о появлении первого пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Экспресс-тест показал положительный результат, для выяснения окончательного диагноза биоматериал отправлен в новосибирскую лабораторию «Вектор».

— В Ингушетии зафиксирован первый случай подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Нашими тестами выявлена положительная реакция, пробы направлены на проверку. В течение двух дней ждем результатов, — сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram.

Пациента тут же перевели в больницу, под наблюдение врачей. Отработка всех контактов пациента уже проведена, всем сделаны экспресс-тесты. Политик держит ситуацию с распространением коронавируса в Ингушетии на личном контроле.

Кроме того, глава региона принял решение о временном закрытии всех авиарейсов, кроме единственного ежедневного самолёта из Москвы. Проверке подвергнется весь автотранспорт, въезжающий в республику. Подобные экстренные и жёсткие меры раньше были приняты в соседней Чечне.

— Прошу отнестись с пониманием. При этом доставка медикаментов, продовольствия и товаров первой необходимости будет осуществляться в плановом порядке. Так что дефицит нам не грозит. Кроме того, прошу проявить исключительную ответственность, соблюдать правила личной и общественной гигиены. Не выходите без острой необходимости на улицу. Прекратите играть и посещать свадьбы, другие места скопления людей, не нарушайте карантин, — обращается к жителям Калиматов.

Политик подчеркнул, что все нарушения карантина и пренебрежение к запретам будет жёстко караться в соответствии с буквой закона.

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