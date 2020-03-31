2020-03-31T10:32:51+03:00
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Дагестане на 31 марта 2020 года: заразились еще 9 человек

Количество заболевших коронавирусом в Дагестане растет
Евгения СОКОРЕВА
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Больше 850 человек находятся на карантинеБольше 850 человек находятся на карантинеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Количество заболевших коронавирусом в Дагестане на 31 марта 2020 года выросло на 9 человек. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Минздрава республики, за сутки число заразившихся выросло до 13-ти. Сегодня регион стал лидером по заболеваемости в СКФО:

- По состоянию на 31 марта диагноз коронавирус подтвердили ещё 9 пациентам. Общее число заболевших составляет 13 человек. Ещё 16 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы в медучреждения, у них первичный тест дал положительный результат, окончательный диагноз выставят в референс-центре Роспотребнадзора в Москве, - заявили в министерстве здравоохранения Дагестана.

Как отметили в ведомстве, 854 человека, 12 из которых пенсионеры, остаются на карантине под пристальным наблюдением врачей.

Накануне в республике было зафиксировано 4 случая заражения. Первым заболевшим 27 марта стал депутат Народного собрания Тимур Гусаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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