Коронавирус в Дагестане, новости на 1 апреля 2020 года: первый пациент попал в реанимацию

Коронавирус в Дагестане, новости на 1 апреля 2020 года: первая пациентка с COVID-19 попала в реанимацию, а количество подтверждённых диагнозов «коронавирусная инфекция» выросло ещё на 2 — до 15 человек. Ещё 16 пациентов с положительными экспресс-тестами ждут результатов анализов из Москвы.

— По состоянию на 1 апреля Роспотребнадзор подтвердил диагноз коронавирус ещё 2 пациентам, — сообщает пресс-служба минздрава Республики Дагестан. — Общее число заболевших составило 15 человек. Все больные получают необходимое лечение. Ещё 16 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 3 человека старше 65 лет госпитализированы в медучреждения, у них первичный тест дал положительный результат, окончательный диагноз выставят в референс-центре Роспотребнадзора в Москве.

Кроме того, стало известно, что первый из пациентов с коронавирусом в Дагестане почувствовал себя плохо: 85-летняя пенсионерка попала в реанимацию, врачи борются за её жизнь.

— Увезли пару часов назад из соседней палаты в реанимацию, — пишет в соцсетях госпитализированный с коронавирусом депутат Народного собрания Дагестана Тимур Гусаев. — Внезапно подскочило давление. Вот и первый тревожный звонок. Ведь говорили же, что вирус особенно опасен для пожилых людей, а молодые чаще выступают переносчиками. Ощущение что до этого момента в больнице и в обществе был режим ожидания. Как себя проявит вирус и врачи в критической ситуации, покажет время.

Полную сводку по последним действиям в борьбе с коронавирусом публикует Роспотребнадзор.

— 1 397 человек обследовано на наличие инфекции в лаборатории Дагестана, в том числе за истекшие сутки 175 исследований от 165 человек, общее количество исследований лабораториями по ПЦР диагностики проведено 1 614 исследований. У 30 человек первичные результаты на коронавирус положительные. 12 биоматериалов находятся в референсцентре г.Москвы на исследовании. Ещё 2 биоаматериала будут направлены в референсцентр сегодня. 1 307 человек находятся на самоизоляции, сняты с самоизоляции по истечении необходимого срока 450 человек. 857 человек, в том числе 12 человек старше 65 лет, находятся на карантине.

В республике приняты все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. Так, вечером 31 марта глава региона Владимир Васильев сообщил о введении режима домашней самоизоляции для всех жителей. Так же как и в других регионах последовавших примеру Москвы, людям можно выходить из дома лишь в случае крайней необходимости: за продуктами, лекарствами, на работу и для выгула домашних животных.

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