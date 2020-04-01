Коронавирус в Ставрополе, новости на 1 апреля 2020 года: выросло число заболевших в крае

Коронавирус в Ставрополе, новости на 1 апреля 2020 года: в регионе выросло число заболевших коронавирусом земляков.

Будь дома: обстановка с коронавирусом на Ставрополье на 1 апреля 00:00 00:00

Так, сегодня, на еженедельном брифинге замминистра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая сообщила, что на Ставрополье подтверждены еще 4 случая заражения коронавирусом.

Как пишет Оперштаб по Ставрополью, одного пациента уже выписали.

Так, на сегодняшний день в крае 10 заболевших коронавирусом.

Как рассказала 1 апреля замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая, все оставшиеся пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Симптоматики никакой нет на сегодняшний день.

Проходят профилактические мероприятия. Они все изолированы, находятся в отдельных боксах.

-Если по истечении необходимого времени не проявятся симптомы заболевания и повторные анализы не покажут положительных результатов, пациентов будут выписывать, - добавила Дроздецкая.

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На сегодняшний день под пристальным наблюдением врачей находятся 2033 человека, снято – 1230 человек. По словам замминистра здравоохранения региона, все случаи, которые были подтверждены в крае, это либо завозные, либо контакты с приезжими. Напомним, что все учреждения здравоохранения работают в плановом режиме, помощь оказывается по всем направлениям.

Единственное, что остановлено – диспансеризация и проведение профилактических осмотров.

Ранее сообщалось, что всеобщий режим самоизоляции в Ставрополе и других городах и районах вводится на неделю. Губернатор региона подписал постановление, по которому с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет.