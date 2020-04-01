Количество заболевших коронавирусом в КБР на 1 апреля 2020 года: число больных выросло до 8

Количество заболевших коронавирусом в КБР за день увеличилось до восьми. За сутки прибавились два новых случая. Об этом сообщает оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф.

Как уточнили представители оперативного штаба Кабардино-Балкарии, новых пациентов изолировали несколько дней назад. Они находятся под медицинским наблюдением, болезнь переносят легко. Заразившиеся ранее вернулись из Саудовской Аравии, их окружение поместили под самоизоляцию.

- 6 человек с подтвержденным заболеванием, госпитализированные ранее, находятся в стабильном состоянии, без изменений, проходят лечение, - сказано в сообщении оперативного штаба Кабардино-Балкарии. В госпитале лежат 21 человек. С начала борьбы диагноз не подтвердили у 13 человек.

На самоизоляции 890 человек, еще 210 просидели две недели дома.