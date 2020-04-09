Коронавирус в Осетии, последние новости на 9 апреля 2020: двое пациентов с COVID-19 в реанимации

Коронавирус в Осетии, последние новости на 9 апреля 2020: в республике выявлено всего 15 случаев заражения. Состояние двоих оценивают как средней степени тяжести - пациенты в реанимации Республиканской клинической больницы скорой помощи.

Один инфицированный житель республики скончался 7 апреля. Не поборол болезнь организм 83-летнего мужчины. Смерть наступила от пневмонии с тяжелой патологией. Пациент заразился COVID-19 контактным путем от родственника, вернувшегося из-за границы. О точном диагнозе больного стало известно на следующий день после трагедии, когда пришло лабораторное подтверждение коронавируса из "Противочумного центра" Роспотребнадзора в Москве. Все близкие пенсионера и люди, контактировавшие с ним, находятся на контроле врачей.

- 12 человек проходят амбулаторное лечение на дому. Их состояние оценивается как удовлетворительное, - комментируют в Роспотребнадзоре РСО-Алания.

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).