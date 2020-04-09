Коронавирус в КБР, последние новости на 9 апреля 2020: пациенты с COVID-19 в стабильном состоянии

Коронавирус в КБР, последние новости на 9 апреля 2020: в республике выявлено 23 случая заболевания всего. Последние десять - накануне.

Из них один случай закончился выздоровлением пациента. Готовятся к выписке и другие пациенты, попавшие в изоляцию в числе первых. Смертельных случаев от COVID-19 в Кабардино-Балкарии нет. Все заболевшие переносят заболевание в легкой, бессимптомной форме, не нуждаясь в госпитализации. Их состояние стабильное.

Жители КБР открыто не соблюдают карантин, не боясь наказания.

Под медицинским наблюдением дома самоизолированны всего 960 человек. Это жители, вернувшиеся в республику из-за границы или неблагоприятных по эпидобстановке регионов России. Их режим самоизоляции отличается от всеобщего. Кто попадает на 14-дневный карантин, как возможный носитель COVID-19, не может выходить из дома вообще. За нарушение запрета штрафуют, а если речь идет об угрозе безопасности окружающих - заводят уголовное дело, по которому грозит до 5 лет тюрьмы в случае гибели людей. Исключение лишь одно: изолированный покинул дом, потому что ему требуется неотложная медицинская помощь. А всем другим жителям республики в режиме полной самоизоляции дозволяется выйти на улицу по ряду причин: чтобы выкинуть мусор, погулять у дома с питомцем, проследовать к ближайшей аптеке или магазину, а также на разрешенную во время карантина работу по спецпропуску.

С начала пандемии в КБР провели 3309 тестов на коронавирус.

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).