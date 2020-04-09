2020-04-08T17:39:58+03:00
Общество

Коронавирус в Пятигорске, последние новости на 9 апреля 2020: у троих нашли подозрение на COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Пятигорске на 9 апреля 2020 года [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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В Пятигорске инфицированы двоеВ Пятигорске инфицированы двоеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Пятигорске, последние новости на 9 апреля 2020: глава города рассказал о заболевших COVID-19 и пациентах с первично подтвержденным диагнозом.

- Два человека с подтверждённым диагнозом и трое на перепроверке - ждём результатов, - сообщает Андрей Скрипник, мэр города-курорта Пятигорска.

Горожан просят оставаться дома, работающих во время полной самоизоляции - максимально соблюдать требования гигиены.

- Все, кто прибыл в город из других регионов, а не только из-за границы, обязаны соблюдать 14-дневный карантин, - подчеркивает градоначальник.

Подробнее об обязательном 14-летнем карантине для приезжающих - условиях и последствиях за нарушения, рассказал заместитель главы администрации Пятигорска Виктор Фисенко. Принятые меры соответствуют распоряжению губернатора Ставропольского края от 7 апреля 2020. С документом можно ознакомиться здесь.

Про ответственность за нарушение карантина в Пятигорске.

- Выезд на дачу, к сожалению, пока запрещен, так как не является срочной или неотложной необходимостью, - подчеркивает также глава Пятигорска. - Кроме того, основной контингент дачников – люди старшего возраста, для которых режим самоизоляции более всего рекомендован врачами. Поэтому мы очень просим вас на время воздержаться от поездок на дачи и побыть дома.

Дополнительно городские власти разъяснили порядок выдачи пропусков, чтобы выбраться за пределы города или края. Такие спецпропуска дают в муниципалитете с указанием причины о срочной необходимости выезда. Передвижение в условиях полной самоизоляции без пропуска закончится для нарушителя административной ответственностью.

В условиях ограничительных мер в Пятигорске работает более 300 продовольственных магазинов и торговых точек, где продают товары первой необходимости, а также около 160 аптек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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