2020-04-02T12:37:21+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, новости на 2 апреля 2020 года: Минздрав рассказал о выписке переболевших коронавирусом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 2 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
Поделиться:
Самоизоляцию соблюдают 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшимиСамоизоляцию соблюдают 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшимиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ставрополе, новости на 2 апреля 2020 года: в региональном Минздраве сообщили, что ещё 3 пациента, переболевшие коронавирусом, выписаны из больницы.

Будь дома: обстановка с коронавирусом на Ставрополье на 1 апреля

00:00
00:00

Так, на данный момент уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа. Они полностью здоровы. Остаются на госпитализации шесть человек с подтвержденным диагнозом.

Все они находятся в изолированных палатах несмотря на то, что болезнь протекает бессимптомно. На карантине в инфекционных стационарах лежат 43 человека, у 9 из них имеется подозрение на инфекцию – анализы направлены в лабораторию федерального центра.

Самоизоляцию соблюдают 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшими.

Сняты с медицинского наблюдения 1699 человек. С 23 марта по 1 апреля проведено около 8 тысяч тестов на коронавирус. В это время с симптомами гриппа и ОРВИ за медицинской помощью обратилось 15618 человек. Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем в предыдущий период.

Напомним, что в Ставрополе и в других городах края с 31 марта по 6 апреля введен режим самоизоляции. Губернатор региона подписал постановление, по которому с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как коронавирус изменил жизнь в Ставрополе

Корреспондент «КП» понаблюдал, что происходило в магазинах, аптеках и на улицах города перед режимом самоизоляции (подробности)

Коронавирус в Ставрополе, новости на 1 апреля 2020 года: выросло число заболевших в крае

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 1 апреля 2020 года [информация обновляется]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кабардино-Балкарии повысили зарплату медикам, работающим с больными коронавирусом
В Ставропольском крае из-за снегопада в детсадах продлят отопительный сезон
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
В Ставрополе соцвыплаты автоматически продлят на полгода
На Ставрополье поймали почти три тысячи пьяных водителей
В Северной Осетии все больные коронавирусом являются родственниками
На Ставрополье объявили кредитные каникулы из-за коронавируса
В Ставрополе изменили график работы общественного транспорта
На Ставрополье выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом
Губернатор Ставрополья рассказал о новых заболевших коронавирусом
Полиция Ставрополья накрыла наркопритон, работавший за еду и алкоголь
У семерых детей в Дагестане диагностировали коронавирус