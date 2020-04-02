Коронавирус в Ставрополе, новости на 2 апреля 2020 года: Минздрав рассказал о выписке переболевших коронавирусом

Коронавирус в Ставрополе, новости на 2 апреля 2020 года: в региональном Минздраве сообщили, что ещё 3 пациента, переболевшие коронавирусом, выписаны из больницы.

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Так, на данный момент уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа. Они полностью здоровы. Остаются на госпитализации шесть человек с подтвержденным диагнозом.

Все они находятся в изолированных палатах несмотря на то, что болезнь протекает бессимптомно. На карантине в инфекционных стационарах лежат 43 человека, у 9 из них имеется подозрение на инфекцию – анализы направлены в лабораторию федерального центра.

Самоизоляцию соблюдают 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшими.

Сняты с медицинского наблюдения 1699 человек. С 23 марта по 1 апреля проведено около 8 тысяч тестов на коронавирус. В это время с симптомами гриппа и ОРВИ за медицинской помощью обратилось 15618 человек. Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем в предыдущий период.

Напомним, что в Ставрополе и в других городах края с 31 марта по 6 апреля введен режим самоизоляции. Губернатор региона подписал постановление, по которому с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет.

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