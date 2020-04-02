Коронавирус в Дагестане, новости на 2 апреля 2020 года: количество заразившихся выросло до 25

Коронавирус в Дагестане, новости на 2 апреля 2020 года: число заразившихся выросло на до 25 человек, за сутки зафиксировано 10 новых случаев. Кроме того, по результатам экспресс-тестов есть ещё 35 «положительных» пациентов. Их биоматериал отправлен на исследование.

Самоизоляция: коронавирус и ситуация на Ставрополье на 2 апреля 00:00 00:00

По последним данным Роспотребнадзора, в Дагестане зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Прирост — 10 человек, ещё в 3 случаях результаты экспресс-тестов оказались ложноположительными. Окончательного диагноза ожидают ещё 35 пациентов.

— За весь период тесты в регионе проведены 1542 жителям. На изоляцию за тот же период было помещено 1363 человек, из них 900 до сих пор остаются на карантине, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Неутешительные темпы роста количества заболевших вчера вечером в обращении к дагестанцам отметил и глава региона Владимир Васильев. Политик объяснил причины, которые могут приводить к таким последствиям.

Владимир Васильев объяснил причины быстрого роста количества заражённых коронавирусом.

— Количество заболевших стремительно растёт, ещё 26 марта был только один заболевший, — замечает Васильев. — Почему это происходит? Ежедневно домой из стран Европы и регионов России, в которых зарегистрированы случаи заболевания, возвращается порядка 2 тысяч дагестанцев. И, к несчастью, далеко не все из них соблюдают предписанный в таких случаях режим самоизоляции.

Смертей от коронавируса в Дагестане не зафиксировано. Однако в ночь на среду 85-летнюю пациентку забрали в реанимацию. Ещё двое пациентов 67 и 63 лет также находятся в тяжёлом состоянии. Врачи продолжают борьбу за их жизнь.

В республике, как и в остальных регионах СКФО, 31 марта был введён режим всеобщей самоизоляции: жителям предписано оставаться дома, выходить можно лишь за продуктами первой необходимости, лекарствами и на работу. В случае нарушения этих требований предусмотрена административная ответственность. А если это влечёт за собой угрозу жизни других людей — уголовная.

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Трое пациентов с коронавирусом попали в реанимацию в Дагестане

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