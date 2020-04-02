Коронавирус в КБР, новости на 2 апреля 2020 года: выписка рожениц без гостей и медики в противочумных костюмах

Коронавирус в КБР, новости на 2 апреля 2020 года: что изменилось в республике за сутки.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского Минздрава, новых случаев заражения COVID -19 не выявлено. Всего в госпитале Нальчика на базе «Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» изолированы 8 заразившихся. У двоих из инфицированных диагноз подтвердился накануне. Оба пациента завезли заразу из Саудовской Аравии. Известно, что еще двое из восьми заболевших, подхватили вирус в ОАЭ. Состояние всех заболевших оценивают как стабильное.

При этом в Кабардино-Балкарии со 2 апреля вводится ряд ограничений в роддомах. В министерстве здравоохранения республики предупреждают, что из-за эпидобстановки выписка в Перинатальном центре будет проходить без гостей. Исключение сделают для отца ребенка, которого пропустят только в медицинской маске и бахилах после измерения температуры тела.

Кроме того, в КБР сформировали отдельные бригады. Первые отвечают за работу с пациентами с повышенной температурой тела, больными ОРВИ и пневмонией, На вызов выезжают полностью «экипированные»: в масках, респираторах класса ffp3, защитных очках, перчатках, халатах и колпаках.

Фото от Минздрава КБР

Сотрудники второго назначения бригад выезжают к больным с подтвержденным COVID-19 и ко всем с сомнительным эпиданамнезом – это изолированные на 14-дневный карантин, имевшие контакт с инфицированными или вернувшиеся из-за границы. Врачи на такие вызовы надевают противочумные костюмы наивысшей степени защиты типа «КВАРЦ-1-М».

- В связи с многочисленными «фейковыми» публикациями и комментариями в соцсетях просим жителей республики не поддаваться панике, не доверять не проверенной, не официальной информации, соблюдать рекомендации Минздрава России и Роспотребнадзора, - добавили в Минздраве КБР. - Сотрудники скорой медицинской помощи обеспечены всем необходимым.