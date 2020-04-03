Коронавирус в Дагестане, новости на 3 апреля 2020 года: количество заражённых стремительно растёт

Коронавирус в Дагестане, новости на 3 апреля 2020 года: количество заражённых в регионе растёт серьёзными темпами. Если утром 30 марта речь шла о 4 пациентах с диагнозом коронавирусная инфекция, то на данный момент их уже 25. При этом ещё 35 человек с положительными результатами экспресс-тестирования ожидают ответа из новосибирской лаборатории.

— На данный момент в республике сделано уже 1542 экспресс-теста на коронавирус. На карантин в домашнюю изоляцию отправлено порядка 1363 человек. До сих пор в этом режиме находится 900 жителей, — сообщает 2 марта Минздрав Дагестана.

При этом в регионе коронавирус диагностирован уже у семи детей. В ведомстве уточнили, что маленьким пациентам от 3 до 16 лет, их состояние не вызывает у медиков серьёзных опасений. В отличие от трёх заражённых в возрасте — жители 85, 67 и 63 лет находятся в реанимации. Состояние — тяжёлое.

Владимир Васильев объяснил причины быстрого роста количества заражённых коронавирусом.

На данный момент Дагестан является лидером антирейтинга по количеству заражённых в Северо-Кавказском федеральном округе. На Ставрополье, попавшем на вторую строчку, всего 11 заражённых ещё 4 человека уже выписались.

Ситуацию объяснил глава республики Владимир Васильев. По его словам, в связи со сложной ситуацией, за день в Дагестан возвращается порядка 2 тысяч человек. В том числе из-за границы и из Москвы, где зафиксированы вспышки инфекции. Более того, некоторые не считают важным соблюдать режим самоизоляции и заражают близких и знакомых.

Напомним, что с 31 марта в регионе введён режим всеобщей обязательной самоизоляции. Выйти из дома разрешается лишь за продуктами первой необходимости, лекарствами и за срочной медпомощью.

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