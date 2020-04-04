Коронавирус в Нальчике, последние новости на 4 апреля 2020: число госпитализированных выросло до 22

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 4 апреля 2020: заболевших по-прежнему восемь, но растет число госпитализированных.

В республике на 4 апреля выявлено всего 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Точно известно, что двое привезли заразу из Саудовской Аравии, а еще двое – из ОАЭ. Состояние всех больных оценивают как стабильное.

При этом в госпитале, по последней информации Минздрава КБР, под наблюдением медиков уже 22 пациента – плюс шесть человек за сутки. Число изолированных дома тоже выросло на 80 – на карантине сидят уже 904 человек. Это те, кто вернулись из-за границы или контактировали с заболевшими.

Тем временем в регионе на вызовы к жителям с признаками ОРВИ и повышенной температурой выезжают медики в специальной защитной экипировке: очках, перчатках, колпаках, масках и халатах. С инфицированными, подозреваемыми на COVID-19 и изолированными на 14-дневный карантин работают врачи другой бригады в противочумных костюмах.

Сохраняется запрет на многолюдную выписку рожениц. Допускается только присутствие отца ребенка в маске и бахилах после измерения температуры тела.

Напомним также, что глава КБР подписал указ о стимулирующих выплатах врачам и медсестрам, работающим с подозреваемыми на коронавирус и больными COVID-19.