2020-04-03T16:31:45+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 4 апреля 2020 года составило восемь человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Нальчике на 4 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 4 апреля 2020 года остается без изменений. Со 2 апреля в «Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» изолированы 8 заразившихся COVID-19.

Но до 22 человек выросло число госпитализированных, а до 904 - самоизолитрованных после приезда из неблагоприятных по обстановке с коронавирусом регионов и стран, а также контактировавших с инфицированными. К ним на вызовы вызовы выезжают врачи специальной бригады в противочумных костюмах. Ко всем с симптомами ОРВИ и повышенной температурой приезжают медики в халате, маске, колпаке, перчатках и очках.

Напомним, что всем врачам, младшему и среднему медицинскому персоналу, работающим в этих условиях повышенной опасности, глава КБР Казбек Коков пообещал повысить зарплату. Поэтому за апрель врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием получат уже 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал 30 тысяч, а медсестры и сотрудники, обеспечивающие работу учреждений без прямого контакта с инфицированными или подозреваемыми на коронавирус - 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Ставрополья поручил ускорить работу по тестированию на коронавирус
Пациент из Невинномысска вылечился от коронавируса
На Ставрополье действие ограничительных мер продлили до 30 апреля
Губернатор Ставрополья рассказал о продлении режима самоизоляции в крае
На Ставрополье в ДТП скончались два водителя
На Ставрополье работающие люди старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля
В Ессентуках одиноким пожилым людям помогают волонтеры-медики
На Ставрополье распространяют фейки о вакцинах против коронавируса
На Ставрополье власти направят 12 млн рублей на дезинфекцию улиц
В Ставрополе рассказали, как будут ходить троллейбусы
В Ставрополе увеличили количество пунктов выдачи спецпропусков
Губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю
На Ставрополье за день поймали 184 нарушителя режима самоизоляции
ВТБ на Ставрополье увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Ставрополе осудили экс- директора техникума за выдачу липовых дипломов
На Ставрополье обезвредили террористов, планировавших теракты
На Ставрополье завели 184 дела по поводу нарушения самоизоляции