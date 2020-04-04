Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 4 апреля 2020 года составило восемь человек

Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 4 апреля 2020 года остается без изменений. Со 2 апреля в «Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» изолированы 8 заразившихся COVID-19.

Но до 22 человек выросло число госпитализированных, а до 904 - самоизолитрованных после приезда из неблагоприятных по обстановке с коронавирусом регионов и стран, а также контактировавших с инфицированными. К ним на вызовы вызовы выезжают врачи специальной бригады в противочумных костюмах. Ко всем с симптомами ОРВИ и повышенной температурой приезжают медики в халате, маске, колпаке, перчатках и очках.

Напомним, что всем врачам, младшему и среднему медицинскому персоналу, работающим в этих условиях повышенной опасности, глава КБР Казбек Коков пообещал повысить зарплату. Поэтому за апрель врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием получат уже 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал 30 тысяч, а медсестры и сотрудники, обеспечивающие работу учреждений без прямого контакта с инфицированными или подозреваемыми на коронавирус - 25 тысяч рублей.