Число заболевших коронавирусом в Осетии на 4 апреля 2020 года составило четыре человека

Число заболевших коронавирусом в Осетии на 4 апреля 2020 года: рассказываем последние новости по обстановке с коронавирусом в республике.

По информации Минздрава РСО-Алания, выявлено всего четыре случая заражения COVID-19. Их состояние оценивают как удовлетворительное. Как уточняют в Роспортебнадзоре, все приходятся друг другу родственниками и жителями Беслана.

При этом во Владикавказе, в Республиканской клинической больнице, зафиксирован положительный экспресс-тест у одной пациентки. Подтверждение диагноза или опровержение первого теста пришлют специалисты референс центра. Круг лиц, контактировавших с ней, под наблюдением медиков. Всех также проверяют на коронавирус.

- Всего под медицинским наблюдением в республике остаются – 669 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения, с самоизоляции – 620 человек, - добавили в министерстве здравоохранения Северной Осетии.

В ведомстве также обращаются к гражданам республики, вернувшимся из зарубежной страны: "Вам необходимо обеспечить изоляцию на 14 дней с момента прибытия и сообщить о себе по телефону горячей линии 8 800 301 20 68 для получения рекомендаций".