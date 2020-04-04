Коронавирус в Осетии, последние новости на 4 апреля 2020: четверо больных жителей, одна - с подозрением

Коронавирус в Осетии, последние новости на 4 апреля 2020: заболели всего четыре человека. Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в Роспотребнадзоре республики. В Минздраве уточняют, что больные в удовлетворительном состоянии. Уточняется, что в Республиканской клинической больнице Владикавказа под наблюдением медиков также находится женщина с положительным экспресс-тестом на COVID-19. Точный диагноз поставят на основе повторного теста от специалистов из референс-центра ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора в Москве.

- Всего под медицинским наблюдением в республике остаются – 669 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения - 620 человек, уточнили в Минздраве республики.

Министр здравоохранения РСО-Алании Тамерлан Гогичаев рассказал, что частные медорганизации дали в пользование Республиканской клинической больнгицы скорой помощи свои аппараты ИВЛ и наркозно-дыхательное оборудование.

- Мы закупили 9 аппаратов ИВЛ из средств выделенных Правительством РФ. Также

из резервного фонда Правительства РФ выделены средства на приобретение 67 аппаратов ИВЛ и 2 аппарата ЭКМО, - добавил министр.