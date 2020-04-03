Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Ставрополе из-за коронавируса: на кого распространяется и зачем вводится

Отмена штрафов и пеней за оплату ЖКХ в Ставрополе из-за коронавируса: рассказываем как будем платить за "коммуналку" в режиме самоизоляции.

В "Региональном расчетном центре Ставропольского края" "КП" узнала, что в апреле 2020 года платежки придут абонентам после 6 апреля. Отчет теперь не ведется с начала месяца как раньше. Решение о рассылке платежек позже прежних сроков связано с переменами в жизни края из-за борьбы с распространением коронавируса. Так местных уберегут от скопления в офисах РРЦ, которое обычно наблюдается в начале каждого месяца.

- Соответственно период расчета и внесения оплаты за коммунальные услуги автоматически пролонгируется на неделю, - добавили в МинЖКХ СК.

Есть и еще одна приятная новость. В соответствии с законодательством пени за просрочку платежей за "коммуналку" не начисляются 30 дней! Поэтому времени заплатить по счетам будет достаточно.

А для льготников выплата мер социальной поддержки продлена без дополнительного подтверждения нуждаемости в них. Об этом позаботился глава региона в постановлении "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края".