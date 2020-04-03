Кредитные каникулы в Ставрополе из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

Государственная Дума 1 апреля приняла закон, которые объявляет кредитные каникулы в Ставрополе и других городах России из-за коронавируса. Правда, отсрочку в банке получат не все заемщики. "КП - Северный Кавказ" рассказывает, кто уходит на кредитные каникулы и что нужно для этого сделать.

Что такое "кредитные каникулы"

На кредитные каникулы жители Ставрополья могут уйти на шесть месяцев. В это время они не платят банку - и за это им ничего не будет. Взявших отсрочку граждан не оштрафуют, с них не будут требовать досрочного погашения и не изымут залог.

- Шесть месяцев - это нормальный срок, чтобы вырулить из пандемии, - сказала "Комсомольской правде" независимый финансовый советник Наталья Смирнова. - Но если что, его всегда можно продлить. Для банков такие каникулы - это проблемный период. Но у них достаточные резервы, чтобы справиться с этой ситуацией.

Кто может воспользоваться каникулами по кредиту

Отсрочку могут получить те жители Ставрополья, которые действительно пострадали из-за коронавируса. К таким относятся:

- больные коронавирусом, изолированные как контактные или самоизолировавшиеся по прибытии из-за рубежа;

- клиенты, которые из-за коронавируса ушли в неоплачиваемый отпуск или были сокращены;

- заемщики, месячный доход которых уменьшился на 30 процентов. К примеру, до пандемии вы получали 25 тысяч рублей, а теперь 17,5 тысячи.

Как получить отсрочку по кредиту

Чтобы выйти на каникулы, нужно обратиться в банк, в котором вы занимали деньги. Причем это можно сделать из дома - по "горячей линии" или через мобильное приложение. Отправить заявление и пакет сканированных документов (вот пример документов, которые может попросить банк) жители Ставрополья могут по электронной почте. Заявление рассмотрят в течение нескольких дней.

- Нужно подтвердить то, что ухудшилось финансовое состояние заемщика более чем на 30%, и просто обратиться в банк. И банк уже отрабатывает. Это касается всех кредитов, - объяснил механизм работы министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин на брифинге с журналистами.