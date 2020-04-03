Дистанционное обучение школьников в Ставрополе: когда начнется и как будет проходить
Дистанционное обучение школьников в Ставрополе: Учащиеся всех школ края с 23 марта по 12 апреля находятся на каникулах.
Тем временем министерство образования региона прорабатывает вопрос о переходе на дистанционное обучение школьников в Ставрополе и крае.
Как рассказали в управлении информполитики правительства региона, требуется подкорректировать учебные планы и обеспечить обратную связь с учениками. Если конкретнее: отправку заданий и их проверку учителем.
С какого числа школьники всего региона перейдут на дистанционное обучение - решается.
Для педагогов и директоров школ министерство открыло горячую линию +7 (800) 200-91-85, которая поможет организовать дистанционное обучение.
Им рекомендовано использовать официальный сайт Федерального института педагогических измерений.
Школьникам Минобразования края советует учиться с помощью бесплатных образовательных платформ и электронных учебников, которые издатели выложили в открытый доступ.
Перечень онлайн-ресурсов для организации дистанционного обучения:
«Российская электронная школа»
«Московская электронная школа»
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
«Маркетплейс образовательных услуг»
Онлайн-платформа «Мои достижения»
Корпорация «Российский учебник»
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
ИСТОЧНИК KP.RU