2020-04-03T18:27:15+03:00
Общество

Дистанционное обучение школьников в Ставрополе: когда начнется и как будет проходить

Где искать образовательные платформы и электронные книги для дистанционного обучения школьников в Ставрополе
Ася АСРЯН
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Для педагогов и директоров школ министерство открыло горячую линию +7 (800) 200-91-85, которая поможет организовать дистанционное обучениеДля педагогов и директоров школ министерство открыло горячую линию +7 (800) 200-91-85, которая поможет организовать дистанционное обучениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дистанционное обучение школьников в Ставрополе: Учащиеся всех школ края с 23 марта по 12 апреля находятся на каникулах.

Тем временем министерство образования региона прорабатывает вопрос о переходе на дистанционное обучение школьников в Ставрополе и крае.

Как рассказали в управлении информполитики правительства региона, требуется подкорректировать учебные планы и обеспечить обратную связь с учениками. Если конкретнее: отправку заданий и их проверку учителем.

С какого числа школьники всего региона перейдут на дистанционное обучение - решается.

Для педагогов и директоров школ министерство открыло горячую линию +7 (800) 200-91-85, которая поможет организовать дистанционное обучение.

Им рекомендовано использовать официальный сайт Федерального института педагогических измерений.

Школьникам Минобразования края советует учиться с помощью бесплатных образовательных платформ и электронных учебников, которые издатели выложили в открытый доступ.

Перечень онлайн-ресурсов для организации дистанционного обучения:

«Российская электронная школа»

«Московская электронная школа»

Мособртв

Портал «Билет в будущее»

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

ЯндексУчебник

ЯКласс

Учи.ру

Платформа новой школы

Издательство «Просвещение»

«Маркетплейс образовательных услуг»

Онлайн-платформа «Мои достижения»

«Олимпиум»

ЭБС «БИБЛИОШКОЛА»

АО «Просвещение»

Корпорация «Российский учебник»

Эрмитаж

Третьяковская галерея

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

ИСТОЧНИК KP.RU

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