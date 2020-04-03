Продление нерабочей недели в Ставрополе: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Продление нерабочей недели в Ставрополе прокомментировал губернатор Владимир Владимиров. 3 апреля он вышел на связь с жителями региона в Инстаграм, чтобы дать комментарий в связи с обращением президента страны к россиянам 2 апреля 2020 года.

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Многих ставропольцев остро волнует вопрос, связанный с продлением режима обязательной самоизоляции.

- Уже в понедельник будет определено, можно ли расширить круг предприятий и организаций, которые продолжат работу. В среду мы ещё раз оценим эпидситуацию и примем решение о сроках режима самоизоляции, - подчеркнул губернатор.

Владимир Владимиров еще раз попросил ставропольцев ответственно относиться ко всем принимаемым решениям. «Сегодня самое главное – это ваше здоровье и ваша безопасность. Пожалуйста, берегите себя», - призывает глава региона жителей края.

Обращение губернатора Ставрополья по поводу выступления Путина.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к жителям региона в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля

По словам политика, сейчас ситуация в регионе стабилизировалась. Местные власти держат её на постоянном контроле. И готовы гибко реагировать на изменения эпидобстановки.

- Только в зависимости от этого будут приниматься решения либо об ужесточении и продлении ограничительных мер, либо, наоборот, о частичном их послаблении, - подчеркнул глава региона.