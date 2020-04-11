2020-04-10T17:25:18+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 11 апреля 2020: пятеро заболевших в больнице

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 11 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 11 апреля 2020: 20 инфицированных в республике проходят лечение дома. Болезнь у них протекает бессимптомно, в легкой форме.

Всего в Кабардино-Балкарии выявлено 27 случаев инфицирования COVID-19. Пятеро получают необходимую помощь в госпитале. За все время в республике провели 4159 тестов на коронавирус.

Известно о двух случаях выздоровления заразившихся. Дома на 14-дневном карантине изолированы 1049 человек. Речь о местных, вернувшихся домой из регионов России и стран с неблагоприятной эпидобстановкой. В эту же категорию входят и те, кто контактировали с больными COVID-19.

Смертельных случаев от коронавируса в Нальчике и всем КБР нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24