Коронавирус в Нальчике, последние новости на 11 апреля 2020: пятеро заболевших в больнице

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 11 апреля 2020: 20 инфицированных в республике проходят лечение дома. Болезнь у них протекает бессимптомно, в легкой форме.

Всего в Кабардино-Балкарии выявлено 27 случаев инфицирования COVID-19. Пятеро получают необходимую помощь в госпитале. За все время в республике провели 4159 тестов на коронавирус.

Известно о двух случаях выздоровления заразившихся. Дома на 14-дневном карантине изолированы 1049 человек. Речь о местных, вернувшихся домой из регионов России и стран с неблагоприятной эпидобстановкой. В эту же категорию входят и те, кто контактировали с больными COVID-19.

Смертельных случаев от коронавируса в Нальчике и всем КБР нет.