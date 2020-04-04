2020-04-04T00:30:54+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, новости на 4 апреля 2020 года: выявлено 16 предварительно «положительных» пациентов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Дагестане на утро 4 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, новости на утро 4 апреля 2020 года: количество пациентов с коронавирусом в последнее время перестало увеличиваться серьёзными темпами. Однако на данный момент есть 16 пациентов с положительными экспресс-тестами. Все они ждут окончательного диагноза из референс-центра в Москве.

На данный момент зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом в Дагестане, всего 3 раза результаты экспресс-тестов оказывались ложноположительными. При этом среди больных три пожилых пациента в тяжёлом состоянии в реанимации, семеро — дети, также есть одна беременная женщина.

Дагестан всё ещё является лидером антирейтинга среди регионов Северного Кавказа по количеству заболевших. В идущей на втором месте Чечне их всего 12. Такую ситуацию глава региона Владимир Васильев связывает с серьёзным потоком жителей, возвращающихся из-за границы и из Москвы. За сутки в Дагестан прибывает порядка 2 тысяч человек.

Владимир Васильев объяснил причины быстрого роста количества заражённых коронавирусом.

В своём обращении к дагестанцам, Васильев подчеркнул важность соблюдения введённого в республике режима всеобщей самоизоляции. Нередки случаи, когда карантин не соблюдают даже вновь приехавшие жители. Роль старшего поколения глава республики видит в том, чтобы удерживать молодёжь от таких необдуманных и безответственных поступков.

Напомним, что с 31 марта дагестанцы могут выходить из дома лишь в случае крайней необходимости: за продуктами, лекарствами или неотложной медицинской помощью. За нарушение самоизоляции предусмотрены крупные административные штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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