Коронавирус в Чечне, новости на 4 апреля 2020 года: зафиксировано два новых случая заражения

Коронавирус в Чечне, новости на 4 апреля 2020 года: количество заражённых продолжает расти. 3 апреля было подтверждено 2 новых случая. Общее количество инфицированных — 12 человек, одна 83-летняя пациентка умерла. Ещё 28 больных с положительными экспресс-тестами ждут окончательного диагноза от референс-центра в Москве. Случаев выздоровления нет. Подробные данные по ситуации в регионе привёл министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

— У большинства пациентов, которые сейчас лечатся от коронавирусной инфекции состояние удовлетворительное. Ухудшения есть лишь у двух больных 61 и 83 лет. Нам хорошо известно, что мишенью коронавируса являются именно пожилые люди, а также лица с сопутствующими заболеваниями. Поэтому береги пожилых и окружающих, и соблюдайте карантин, — обратился с просьбой к чеченцам Эльхан Сулейманов

Глава Чечни Рамзан Кадыров всеми силами пытается защитить свой народ от инфекции. Так, получив после обращения президента право принимать решения по ограничительным мерам, политик первым среди глав всех регионов страны ввёл комендантский час. Жителям нельзя появляться на улице с 20:00 до 8 утра. Кроме того, Кадыров объявил о закрытии административной границы республики с 5 апреля.

— Все желающие вернуться в Чечню должны это сделать до 5 апреля. После этого границы будут закрыты. Я готов нарушить все законы, чтобы не умирали мои граждане! Готов пожертвовать собой, умереть за свой народ, чтобы они жили, — подчеркнул Кадыров.

Несмотря на суровые ограничения, республика находится на второй строчке антирейтинга распространения коронавируса в СКФО. Заражённых больше лишь в Дагестане — 25 человек.

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