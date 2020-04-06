Коронавирус в Осетии, последние новости на 6 апреля 2020: выросло число заболевших

Коронавирус в Осетии, последние новости на 6 апреля 2020: выросло число инфицированных.

По обновленным данным Роспотребнадзора РСО-Алания, в республике зафиксировано уже 8 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки выявлены 3 новых случая.

- Всего под медицинским наблюдением в республике остаются 700 человек. Сняты с медицинского наблюдения, самоизоляции – 822 человека, - уточняют в ведомстве.

Население республики, пребывающее из-за границы, призывают уйти на 14-дневный карантин. И после возвращения сразу обратиться к специалистам по телефону горячей линии 8 800 301 20 68 для получения рекомендаций.

- У нас есть все необходимое для эффективной и безопасной работы медицинских сотрудников, для их комфортного размещения. Запасы средств индивидуальной защиты, медикаментов постоянно пополняются. Держу этот вопрос на личном контроле, - заявляет глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля 00:00 00:00

Напомним, что ранее, на 5 апреля 2020 года, в Республике Северная Осетия-Алания из 29 положительных первичных тестов на COVID-19, полученных в лаборатории местного "Центра гигиены и эпидемиологии", только 5 подтвердились специалистами Москвы на базе "Противочумного центра" Роспотребнадзора. Также под медицинским наблюдением находились 681 человек, а не 700.