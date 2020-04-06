2020-04-06T12:26:38+03:00
Общество

Режим работы школ в Ставропольском крае в период самоизоляции

Рассказываем, как изменился режим работы школ в Ставропольском крае в период самоизоляции
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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Режим работы школ в Ставропольском крае в период самоизоляции: что изменилось, рассказали в министерстве образования региона.

"КП-Северный Кавказ" узнала, что каникулы официально продлены до 12 апреля в соответствии с постановлением губернатора от 26 марта 2020 года № 119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края". Пока из-за продления режима обязательной самоизоляции до конца месяца дату не перенесли.

- В настоящее время возможность освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий прорабатывается, - рассказали "КП" в Минобразования СК. - Все родители будут своевременно проинформированы о начале обучения в электронном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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