2020-04-06T12:26:38+03:00
Общество

Режим работы детских садов в Ставропольском крае

Режим работы детских садов в Ставропольском крае не изменился ради жителей, посещающих работу в период полной самоизоляции
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Режим работы детских садов в Ставропольском крае в условиях полной самоизоляции не изменился, как рассказали в Минобразования СК.

В детсадах края по-прежнему организовано свободное посещение по решению родителей или законных представителей детей. Решение принято в соответствии с постановлениями губернатора Ставропольского края № 119 от 26 марта 2020 года и № 127 от 03 апреля 2020 года.

В министерстве образования региона подчеркивают, что детские садики не закрыли, чтобы в условиях обязательной самоизоляции продолжили работать местные жители, чья профессиональная деятельность на это время не приостановлена. Речь о родителях, которые относятся к категории работников:

- непрерывно действующих организаций;

- медицинских и аптечных организаций;

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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