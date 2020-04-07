Число заболевших коронавирусом в Осетии на 7 апреля 2020 года составило 8 человек

Число заболевших коронавирусом в Осетии на 7 апреля 2020 года выросло с пяти до восьми. Все находятся под наблюдением врачей в условиях самоизоляции дома с легким течением заболевания.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в Минздраве республики со ссылкой на местный Роспотребнадзор, всего под контролем медиков в режиме домашнего карантина остаются 700 человек, а сняты с контроля 822 человека.

Еще сообщается, что двое пациентов Республиканской клинической больницы скорой помощи с подозрением на COVID-19 находятся в реанимации.

- В отделении для приема больных с COVID-19 находятся 12 человек. Из них диагноз коронавирус подтверждён (положительный экспресс-тест - Прим. Ред.) у 6 человек. В реанимации находятся 6 человек, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 (первичным диагнозом - Прим.Ред.) - 2 человека. Под аппаратами ИВЛ находятся 3 человека, - добавили в Минздраве РСО-Алания.

Кроме того, еще 4 пациента в ожидании лабораторного исследования на COVID-19 изолированы в Республиканской детской больнице Владикавказа. Больных коронавирусом в медучреждении нет.