Коронавирус в Нальчике, последние новости на 7 апреля 2020: состояние больных улучшается

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 7 апреля 2020: число изолированных в госпитале сократилось, новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено.

Как стало известно от Оперативного штаба КБР, всего в республике 8 заболевших как раньше. И состояние у всех стабильное с тенденцией к улучшению. А еще в госпитале уже 24 изолированных пациента - на одного меньше.

- Один человек выписан с отрицательным результатом теста на коронавирус, - уточнили в Минздраве республики.

Отмечается, что в Кабардино-Балкарии 1003 человека находятся на 14-дневном карантине. Это местные, вернувшиеся домой из регионов и стран с неблагоприятной ситуацией по распространению COVID-19. Для них действуют более жесткие меры режима самоизоляции, нежели для всего населения в целом. Им запрещено покидать дом вообще, кроме случаев возникновения опасности для жизни и здоровья.

КСТАТИ

Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Кабардино-Балкарской Республике предупреждает, что для предотвращения распространения нового коронавируса преимущественный способ обращения за государственной услугой - в электронном виде. Обращаться нужно через Единый портал госуслуг.

СПРАВКА

Если вы живете в КБР и хотите узнать о симптомах коронавируса или сообщить, что вас беспокоит здоровье - позвоните на горячую линию «Врачи рядом» с 9.00 до 18.00 :

Поликлиника №1: 42-29-92

Поликлиника №2: 91-31-34, 96-31-00

Поликлиника №3: 77-71-85

Детская поликлиника: 42-49-04

Перинатальный центр: 73-06-55

РДКБ: 93-00-85

ЦРБ города Чегем: (886630)4-10-81

ММБ города Нарткала: 8-928-705-75-55

ЦРБ горокруга Баксан: (886634) 4-20-13

РБ поселка Заюково: (886634) 38-10-3

ЦРБ Зольского муниципального района: (886637) 41-1-92

ЦРБ Майского муниципального района: 8-928-084-71-59

ЦРБ горокруга Прохладный: (886631) 4-44-31

ЦРБ города Терек : (886632) 41-1-51

ЦРБ Черекского муниципального района: (886636) 4-13-58

УБ села Верхняя Балкария: (886636)7-92-19

ЦРБ Эльбрусского муниципального района: (886638) 4-28-79

УБ села Эльбрус: (886638) 4-28-79