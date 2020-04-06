«Будет жить в семье с ребенком и кошками»: бездомная собака, пережившая взрыв петарды в пасти, стала домашней

Для хвостатой героини нашей истории все началось со злополучной встречи с жестокими людьми на Новый год. Жила собака в Нальчике (Кабардино-Балкария) и никого не трогала, но неизвестным показалось забавным «скормить» доверчивому животному петарду. Взрыв был сильный – обожженную пасть по кусочкам «собирали» ветеринары. Просто повезло, что скулящую беспризорницу не бросили умирать волонтеры.

Вид бездомной собаки, смахивающей на овчарку, вызывал много опасений. Самое очевидное – беременный живот, готовый через 10 дней разродиться. Чудо, что раненая «мамашка» умудрилась выжить сама и спасти малышей. УЗИ показало шестерых – все были здоровы.

Вот в таком просторном уголке Марго стала мамой под наблюдением ветеринаров

Ощенилась Маргоша в Москве. Имя собаке придумали волонтеры Нальчика, договорившиеся со столичной клиникой и общественниками принять их подопечную. С тех пор прошло несколько месяцев. Щенятам помогли вымахать в абсолютно здоровых крепышей. А Марго нашли дом. Как стало известно, настрадавшаяся беспризорница «будет жить в семье с ребенком и кошками».

- У неё нет ни одного недостатка. Семью я подбирала очень тщательно. И верю, что не ошиблась. Маргоша теперь – домашняя! – добавила Валерия, куратор бездомыша из КБР в Москве.

Щенят сейчас раздают в добрые руки.