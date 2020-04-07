Коронавирус в Осетии, последние новости на 7 апреля 2020: изменилось число заболевших COVID-19

Коронавирус в Осетии, последние новости на 7 апреля 2020: число заболевших COVID-19 выросло с пяти до восьми. Все инфицированные находятся дома в режиме карантина под наблюдением врачей.

В республике выявлены еще 10 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Четверо из них находятся в Республиканской детской больнице Владикавказа, остальные в Республиканской клинической больнице скорой помощи. Точный диагноз поставят в Российском противочумном институте на базе "Центра гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора в Москве.

- В отделении для приема больных с COVID-19 находятся 12 человек. Из них диагноз коронавирус подтверждён (предварительно - Прим. Ред.) у 6 человек. В реанимации находятся 6 человек, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 (подтвержден в местной лаборатории, точный диагноз поставят при повторном исследовании биоматериала - Прим.Ред.) - 2 человека. Под аппаратами ИВЛ находятся 3 человека, - уточнили в Минздраве РСО-Алания.