Коронавирус в Ставрополе, новости на 7 апреля 2020 года: количество заболевших выросло до 20 человек

Коронавирус в Ставрополе, новости на 7 апреля 2020 года: из федеральной лаборатории пришло подтверждение еще 9 случаев заболевания COVID-19. Итого в Ставропольском крае 20 лабораторно подтверждённых заболевших, из них пять уже выздоровели и выписаны из стационара.

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На сегодняшний день с подозрением на коронавирус госпитализированы 19 человек. Их анализ показал предварительно положительный результат – биоматериалы отправлены на подтверждение в установленном порядке.

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в регионе оценивается как стабильная. Именно по этой причине некоторые организации и предприятия региона могут продолжить свою работу. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

Правительство края составило список организаций Ставрополя, которые могут работать в период самоизоляции.

1. Смогут возобновить работу строительные и проектные организации. Также смогут работать производители и поставщики стройматериалов и оборудования для строительства. То же касается и организаций, занимающихся ремонтом и строительством автодорог.

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2. Вторая категория — предприятия и ИП, специализирующиеся на техобслуживании и ремонте транспортных средств, продажей запчастей и расходных материалов для них. Кроме того, предприятия, производящие технику для весенне-полевых работ.

3. Третья категория — производители лекарств и медтехники, аптеки и бизнес, занимающийся производством изделий для борьбы с коронавирусом.

4. Кроме того, смогут работать все предприятия жизнеобеспечения. Это химчисткии прачечные, салоны оптики и полиграфические компании, охранные предприятия и курьерские фирмы, ремонт бытовой техники и автомойки. А также компании занимающиеся телекоммуникациями, почтовой связью, а также салоны сотовой связи.

5. В окончании списка указано, что могут работать рассчётно-кассовые центры, адвокатские бюро и Нотариальная палата Ставропольского края.

Губернатор пообещал, что список будет расширяться в случае улучшения эпидситуации.

Кроме того, население края может выйти из самоизоляции раньше 30 апреля, если распространение коронавируса будет остановлено. Однако пока здоровье людей остаётся на первом месте.

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