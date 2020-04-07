2020-04-07T11:19:04+03:00
Происшествия

Первая смерть от коронавируса в Осетии: скончался пациент с первично подтвержденным COVID-19

Первый умерший от коронавируса в Осетии не дождался результата повторного теста из Москвы
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Всего в республике болеют 9 человекВсего в республике болеют 9 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Первая смерть от коронавируса в Осетии: скончался пациент с первично подтвержденным COVID-19. Врачи ждут повторный тест из референс-центра в Москве.

- У нас печальная новость. В больнице скончался пациент с положительным результатом на коронавирус, полученным на базе лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии" РСО - А. Результат направлен для подтверждения в "Противочумный центр" Роспотребнадзора в Москве, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Минздраве республики.

Известно, что к 09:00 7 апреля 2020 года в Республиканской клинической больнице скорой помощи в отделении для приема больных с COVID-19 находятся 14 человек. Из них в местной лаборатории вирус нашли в биоматериалах 6 пациентов. Врачи ждут подтверждения диагноза в Москве. В реанимации этой же больницы лежат 8 человек с "внебольничными пневмониями на фоне тяжелой сопутствующей патологии". У двоих из них лабораторно положительный результат на COVID-19, также еще не подкрепленный исследованием в столичном референс-центре. На аппаратной кислородной поддержке находятся еще трое.

- По состоянию на 09:00 7 апреля 2020 года в Республиканской детской клинической больнице на изоляции находятся 4 человека, 2 детей с мамами. Из них лабораторно положительных на уровне "Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора" - 1 ребёнок, на текущий момент, не подтверждённый референс-центром на базе "Российского противочумного института", - уточнили в Министерстве здравоохранения Северной Осетии.

Всего на 7 апреля в республике инфицированы 9 местных жителей. Их диагноз подтвержден специалистами Москвы. Все находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Нальчике на 7 апреля 2020 года составило 13 человек
В Ставрополе сохраняется опасность заражения коронавирусом
Коронавирус в Чечне, новости на 7 апреля 2020 года: число заражённых выросло до 17
На Ставрополье выросло число заболевших коронавирусом
Власти Ставрополья помогут бизнесу пережить коронавирус
Число заражённых коронавирусом в Дагестане выросло до 43
На Ставрополье провели более 10 тысяч исследований на коронавирус
В Пятигорске женщина попала в больницу после аварии с "Ладой"
В Ставрополе радиозавод «Сигнал» начнет производство комплектующих для ИВЛ
На Ставрополье нарушителю режима самоизоляции выписали штраф
На Ставрополье пьяный скутерист без прав попал в аварию
Количество заболевших коронавирусом в Осетии выросло
Рамзан Кадыров: «12 человек выздоровели от коронавируса в Чечне»
Банк УРАЛСИБ вводит новые меры поддержки малого бизнеса
В Чечне первый пациент выздоровел от коронавируса
Из-за коронавируса Кисловодск за неделю покинули 4 тысячи человек
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт
В лабораториях Ставрополья имеются тест-системы для выявления COVID-19
На Ставрополье ряд предприятий возобновит работу
На Ставрополье началось массовое производство масок
На Ставрополье рассказали, сколько граждан въехало в край
Новые случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье не связаны с заграницей