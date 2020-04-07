Первая смерть от коронавируса в Осетии: скончался пациент с первично подтвержденным COVID-19. Врачи ждут повторный тест из референс-центра в Москве.

- У нас печальная новость. В больнице скончался пациент с положительным результатом на коронавирус, полученным на базе лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии" РСО - А. Результат направлен для подтверждения в "Противочумный центр" Роспотребнадзора в Москве, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Минздраве республики.

Известно, что к 09:00 7 апреля 2020 года в Республиканской клинической больнице скорой помощи в отделении для приема больных с COVID-19 находятся 14 человек. Из них в местной лаборатории вирус нашли в биоматериалах 6 пациентов. Врачи ждут подтверждения диагноза в Москве. В реанимации этой же больницы лежат 8 человек с "внебольничными пневмониями на фоне тяжелой сопутствующей патологии". У двоих из них лабораторно положительный результат на COVID-19, также еще не подкрепленный исследованием в столичном референс-центре. На аппаратной кислородной поддержке находятся еще трое.

- По состоянию на 09:00 7 апреля 2020 года в Республиканской детской клинической больнице на изоляции находятся 4 человека, 2 детей с мамами. Из них лабораторно положительных на уровне "Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора" - 1 ребёнок, на текущий момент, не подтверждённый референс-центром на базе "Российского противочумного института", - уточнили в Министерстве здравоохранения Северной Осетии.

Всего на 7 апреля в республике инфицированы 9 местных жителей. Их диагноз подтвержден специалистами Москвы. Все находятся на домашнем карантине под наблюдением медиков.