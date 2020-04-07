Дагестанский олигарх вошел в список богатейших людей мира

Дагестанский «сенатор-золотодобытчик» Сулейман Керимов попал в рейтинг самых богатых людей мира, составленный американским журналом Forbes. Состояние олигарха оценили в 13,9 млрд долларов! Большая часть богатств – это контрольный (78%) пакет акций компании «Полюс», самого крупного в России добытчика золота. «Опытный экономист, сделавший состояние, инвестируя в проблемные активы в России» – так описывают Керимова составители рейтинга:

- Он вложил значительные инвестиции в такие банки, как Морган Стенли и Голдман Сакс перед кризисом 2008 года, во время которого он потерял миллиарды долларов. Но он восстановил свое богатство, поставив все на «Полюс-золото», - также сказано в справке.

Впрочем, при всех заслугах и головокружительном состоянии дагестанский олигарх удостоился только 135 места. Кстати, фотографию на сайте Forbes выставили не его:

Фото карточки Керимова с сайта Forbes

На первом месте рейтинга снова основатель Amazon Джефф Безос, а второе и третье заняли сооснователь Microsoft Билл Гейтс и основной акционер модного дома LVMH Бернар Арно. В России богатейшим стал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Напомним, что в 2017 году Сулеймана Керимова арестовали по подозрению в отмывании баснословной суммы денег. Все произошло прямо в аэропорту Ниццы, куда сенатор прилетел из Москвы. Местным властям оказалось безразлично, что дело имеют с членом Совета Федерации ФС России – наличие у Керимова дипломатического паспорта не уберегло его от следствия.

Французская полиция нашла у него в собственности недвижимость на Лазурном берегу. То были четыре роскошные виллы, купленные, по их версии, задаром для предполагаемого ухода от налогов. Еще сенатора подозревали в незаконном ввозе во Францию от 500 до 750 млн евро.

Керимов вину не признавал. Под залог в 5 млн евро он получил право перемещаться в пределах границы департамента Приморские Альпы – это на Лазурном берегу. Потом залог повысили до 40 млн евро. Еще через полгода все обвинения были сняты вообще, и Керимов вернулся в Россию. Правда, в 2019 году о сенаторе вспомнили снова. И снова во Франции, где его обвинили в покупке виллы «Йер» в округе Кап д’Антиб через подставное лицо и потребовали 20 млн евро залога за свободу на время следствия.

КСТАТИ

В прошлом году Сулейман Керимов прекратил финансировать махачкалинскую команду «Анжи», на которую тратил миллионы долларов и евро с 2010 года.

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