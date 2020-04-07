Коронавирус в Дагестане, новости на 7 апреля 2020 года: восемь человек в реанимации

Коронавирус в Дагестане, новости на 7 апреля 2020 года: в республике продолжает расти число заразившихся коронавирусной инфекцией. За последние сутки появилось пять новых больных, общее количество достигло 30 заражённых. 8 человек находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжёлое. Медики борются за их жизнь.

— Можем отметить, что попавшие в реанимацию — это не только люди преклонного возраста, есть и 40-летние. У всех есть сопутствующие хронические заболевания, которые усугубились из-за болезни. Отметим, что лишь у одного из этих пациентов коронавирус подтверждён окончательно. Часть ещё ждёт результаты тестов из московского референс-центра, — объяснили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава Дагестана.

Хорошие новости тоже есть: четверо пациентов, среди которых есть и ребёнок, полностью выздоровели. Однако главным событием последних дней стал переход эпидемии коронавируса в неконтролируемую стадию. Его констатировал глава республиканского Роспотребнадзора Николай Павлов.

По его словам, на данный момент установить источники появления очагов заражения становится практически невозможным. Инфекция разносится, оседает на предметах, передаётся по воздуху. Он призвал немедленно принимать жёсткие ограничительные меры.

Крайне неприятным событием стал массовый поход мусульман республики на пятничный намаз. В Махачкале в джума-мечеть пришло порядка тысячи человек, в Кизилюрте — три тысячи. Муфтий Дагестана призывал верующих соблюдать карантин, но многие не прислушались к голосу разума. Что может лишь усугубить ситуацию. Такие действия жителей региона жёстко раскритиковал даже глава республики Владимир Васильев. Он заявил, что нарушителей режима самоизоляции будут жёстко наказывать. А жителей, ставших разносчиками инфекции — привлекать к уголовной ответственности.

Напомним, что Дагестан является антилидером среди регионов СКФО по количеству заражённых коронавирусной инфекцией.

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